Como a todos los españoles (menos Mikel Arteta) me alegró mucho la victoria de España ayer. Incluso vi la última media hora. Me parece una victoria emotiva y merecida, me alegro mucho por todas las jugadoras y por todas las mujeres que han luchado por jugar al fútbol en contra de la discriminación que hemos practicado los hombres. Confieso que solo he visto algún partido de la Liga Iberdrola los años en los que el Atleti ganaba la competción, antes de que el Real Madrid comprase un equipo, el Tacón, y que el Barça tirase de chequera para fichar junto con la irrupción de varias jugadoras como Putellas y Bonmatí. Confieso que no me produce la misma emoción que el fútbol masculino, para qué voy a decir otra cosa. Lo que no quita que me haya alegrado mucho por ellas y por todas las jugadoras. Me he acordado de Deborah Fernández Morillo, una auténtica precursora del fútbol femenino en Cádiz. Y de los problemas que tuvo mi hija para poder jugar en los años en los que estudiaba en el Drago. Se ha hecho justicia, me alegro mucho. Ni siquiera el detestable Rubiales puede empañarlo.