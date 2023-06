Dice el alcalde que el funcionamiento de la Corporación, que no del Ayuntamiento, va a salir más barato. Primero hay que hacer la distinción: el coste del Ayuntamiento es el derivado de los gastos de personal, de las deudas pendientes de pago, del mantenimiento de los edificios, de los contratos de servicio, etc. El de la Corporación es el gasto de la política: salarios de los concejales, asesores, subvenciones a los grupos municipales. Así que supongo que Bruno se refiere a eso. En primer lugar ya haremos la cuenta para ver si es verdad o no. En segundo lugar, conviene no olvidar que hay un grupo menos, por lo que las subvenciones para el funcionamiento de los grupos bajará al haber solo tres. Dinero, por cierto, que no se fiscaliza como cualquier otra subvención, así que se destina al funcionamiento de los partidos y no de los grupos. Pero esa es otra historia, como decía Kipling.