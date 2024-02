Suprimir los fuegos artificiales porque molesta a los perros es una de las carajotadas más grandes que dejó Kichi y Bruno no se ha atrevido a cambiar. A mí me resbalan los fuegos, pero me parece una solemne estupidez que por un rato que suenen los fuegos les vaya a pasar algo a los perros. Hay que gobernar para la mayoría, no para los dueños de los perros. Por cierto, los fuegos estaban antes.