Fotoperiodistas

La profesión de fotógrafo es tan hermosa que no comprendo que alguien quiera llamarse fotoperiodista, debe esconder algún tipo de complejo que desconozco. La realidad es que son los fotógrafos los que se la juegan, solo hay que pensar en cómo Emilio Morenatti se quedó sin un pie en la guerra por estar en primera línea. Ahora la mayoría de los redactores hacen su trabajo desde su casa o desde la redacción mientras los fotógrafos van a cubrir los actos. En lugar de reivindicar tan maravillosa y comprometida profesión se inventan ese palabro. Es como si los infografistas empezasen a llamarse infoperiodistas, los agentes de publicidad de los periódicos publiperiodistas, los administradores adminiperiodistas, los que trabajan en un taller algo así como mecánicoperiodistas o qué sé yo.

El otro día entró Pablo Juliá en la Academia de Bellas Artes y allí estaban la mayoría de sus compañeros contentos porque uno de los suyos tuviera ese reconocimiento. Pablo es un brillante fotógrafo, un ejemplo para la profesión, presentado por otro fotógrafo no menos brillante, Kiki. El primero desarrolló su carrera por toda Andalucía e incluso en viajes por el extranjero, Kiki lo hizo en la provincia de Cádiz. A ellos podríamos unir como brillante fotógrafo a Emilio Morenatti, premiado recientemente en Cádiz y un tipo extraordinario. Gente como Carmen Romero, Rocío Hernández, Miguel Gómez. Eulogio, Pelu, Jesús Marín, Braza, Pino, Fito y tantos otros que ahora se me olvidan han engrandecido su profesión, cada uno a su estilo. En la tradición de los grandes fotógrafos de Cádiz. Algún envidioso no quiso ir al acto de la Academia.