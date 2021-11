Emilio Morenatti es uno de los mejores fotógrafos de prensa que conozco. Sus fotos se reconocen porque , como dijo Cappa, se acerca lo suficiente , por la luz y el encuadre. Me alegro de todos los premios que reciba, el Pullitzer, el del IX Decreto, el Merello y el que sea. Se los merece todos. Pienso lo mismo de Kiki y de Pablo Julia, dos fenómenos. En Cádiz los hay muy buenos: Miguel Gómez, Jesús Marín, Pelu, Eulogio, Fito, Carmen. Eso sí, no entiendo que se quieran llamar "fotoperiodistas". Fotógrafo es una profesión extraordinaria que no necesita sufijos. Es clara, simple, directa.