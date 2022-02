Fondos de recuperación para Cádiz

Desde aquí te lo digo, Carlos Parada: no me entero qué es lo que se va a financiar con los fondos Next Generation. No dudo que será maravilloso y nos llevará a un mundo más próspero sin emisiones de CO2 (¡y sin guerras!) pero no me he enterado de nada, aparte de que llegan tres millones y Cádiz tiene que poner uno más. Debo estar espeso últimamente o todavía tengo la cabeza en los dos balones al larguero del partido del miércoles, el caso es que es un jaleo grande. Ya que somos candidatos al Congreso de la Lengua no estaría de más una unidad de sintaxis en el Ayuntamiento de Cádiz.