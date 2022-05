Hace bien José Manuel Fedriani en presumir de su absolución por el Supremo de la causa sobre Quality, y en quejarse amargamente del número de informaciones negativas sobre su calvario judicial en relación al número de informaciones sobre su exoneración. Así es el periodismo, qué le vamos a hacer. A la gente no le interesan las buenas noticias. De hecho en EEUU se creó un periódico llamado "Good News" que duró apenas un mes. Conozco muy poco a Fedriani, me alegro que le hayan absuelto y comprendo que ahora reclame una reparación a sus años de sufrimiento. En adelante que tenga cuidado con los osunas, los rodríguez de castro y el resto de infaustos personajes. Yo no sé si alguna vez pude escribir o decir algo que pudiera haberle perjudicado o menospreciado, si es así, le pido perdón.