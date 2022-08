El Faro en El Mundo

Para la familia que está detrás del restaurante El Faro de Cádiz, la mejor guía de recomendación es el boca a boca. Con este método no les ha ido nada mal puesto que acarician los 60 años de historia con mayúsculas en una ciudad repleta de ella. "El restaurante nace después de que mi abuelo, Gonzalo Córdoba, y mi abuela, Pepi Serrano, decidieran en 1964 abrir una pequeña taberna donde vender pescaíto frito. Mi abuelo trabajaba y mi abuela sacaba adelante a la familia, mantener seis hijos no era fácil. Cuando las cosas van un poquito mejor se va ampliando la taberna, compran los alrededores del local y ahora El Faro es prácticamente media manzana", asegura Mario Jiménez (31), el chef ejecutivo de El Faro y la tercera generación de la familia que fundó el célebre restaurante.

Tres de los seis hijos de Gonzalo Córdoba decidieron continuar con el negocio que fundó su padre: Mayte, Fernando y José Manuel. "A finales de los 80 se abre el Faro del Puerto, la casa de verano de Pedro Muñoz Seca . Se reconvierte en un restaurante de la mano de mi tío Fernando. A día de hoy sigue. Y el otro es el Ventorrillo El Chato que era una casa de Postas, en la carretera entre Cádiz y San Fernando. Tiene más de 200 años. Era un sitio donde paraba la gente para ir a Cádiz. Ahí está otro de mis tíos, José Manuel y sus dos hijos. En Cádiz se queda Mayte Córdoba, mi madre. Ella lleva la dirección y la parte contable, es el alma de este sitio. Yo me encargo de la cocina junto a un maravilloso equipo", detalla Mario.

Su historia es la de una familia dedicada y completamente volcada a la hostelería. Pese a que Mario estudió Relaciones Internacionales en Madrid, siempre tuvo como horizonte la que es su casa. Tras graduarse, estudió hostelería en Sevilla y entró de lleno en el negocio en septiembre de 2016. Pese a ello, reconoce que sigue aplicando en El Faro la diplomacia que le enseñaron en la carrera. "La pandemia ha agudizado el afán por quererlo todo al instante, ya. Aquí, sobre todo en temporada alta, estamos a tope todos los días y a veces los clientes no entienden que los trabajadores tienen que irse y descansar. Ahí se usa mucho la diplomacia", comenta.

A quien también le encandilaron las tortillitas de camarones fue a Pierce Brosnan. Mientras rodaba la película de la saga 007 Die another day (2002), también sacaba tiempo para visitar El Faro. Él mismo le preguntó a Mayte Córdoba, la dueña, que qué era lo que estaba comiendo. "Yo le dije casi gritando: tortillita de camarón. Como si al decirlo fuerte me fuera a entender", confiesa la propia Mayte entre risas. Así consiguió su licencia para zampar y además se aficionó a este plato. Los gaditanos estaban fascinados con su presencia y con la de Halle Berry también, por lo que un día que sabían que estaba Pierce en El Faro, se quedaron esperándole. La seguridad que llevaba no daba crédito y se quedaron paralizados ante los fans. Entonces fue Mayte la que decidió hacerle de guardaespaldas improvisada. "Le agarré del brazo y dije: 'vámonos'. Y fui yo la que le saqué del restaurante y le llevé a la furgoneta con toda la gente mirando. Salimos en la tele, claro".