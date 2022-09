Me parece bien que hayan condenado a los integrantes de las Brigadas Amarillas que fueron a reventar la presentación de un libro sobre José Antonio Primo de Rivera. Ese ejercicio de fanatismo e intransigencia es inaceptable. Detesto las ideas de Primo de Rivera y lo que hizo la Falange, pero jamás se me ocurriría ir a reventar la presentación de un libro sobre el tema. Lo mismo digo: Macarena Olona me parece una política con unas ideas despreciables, pero no iría a reventar un acto suyo. Esta intransigencia de un grupo de fanáticos que se dicen de izquierdas me parece vomitivo. Lo mismo digo si fuera al revés, por supuesto.