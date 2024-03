Creo que mañana interviene el concejal de Educación en una mesa redonda en el Colegio San Felipe Neri. Cada vez que leo a Berduya como concejal de Educación me sorprendo que sea maestro porque creo que debería ir a cursos de educación de adultos para aprender a escribir. Me explico por qué España está tan atrasada en todos los parámetros del Informe PISA si hay maestros que no saben ni poner las tildes.