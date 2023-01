Falserío navideño. Por Fernando Santiago

“Afortunadamente los muertos eran de tercera” es un subtítulo de un accidente de tren que en realidad nunca se publicó. El que sí es, a mi juicio, uno de los mejores titulares de periódico de España lo publicó la edición catalana de El País: “Ayer llegaron los Reyes Magos, según la Policía Municipal”. Seco, directo, preciso, sin concesiones blandengues. En días donde se repiten hasta la saciedad palabras como “magia”, “ilusión”, “sus majestades” , aquel titular situaba con exactitud lo que debe hacer un periódico: informar. El resto es blandiblú, ese buenismo barato, repetitivo, poco original, esas noticias que no lo son porque en todos los pueblos se hace lo mismo cada año, 8.000 cabalgatas, si un año pasa lo del Oso, termina por ser noticia nacional, eso que los finos llaman ahora “trending topic” porque entre tanta repetición, cualquier anomalía se convierte en noticia, hasta un muñeco de nieve que se desinfla. Ni que decir tiene que los voluntarios de la Asociación de Reyes Magos hacen una labor encomiable pero mejor que “ningún niño sin juguetes” sería “ningún padre y ninguna madre sin trabajo”, en lugar del espíritu caritativo y la pose de “las damas postulantes esposas de los patrones” , la justicia social. Me pasa que los tópicos, las frases hechas, las palabras repetidas, me aburren hasta la saciedad, sea en estas “entrañables fiestas” o sea en el fútbol (“cancerbero”, “zaga”, “colegiado”, “trencilla”, “medular”) o en la política (“líneas rojas”, “hoja de ruta” incluso “pastilla”) . Cuando el tópico repetitivo se une al buenismo alcanzo el paroxismo. Porque digámoslo pronto: el buenismo es una plaga. Todos los bienqueda en Navidades se vuelven locos, todos parecen preocupados por la salud o el bienestar de vecinos y compañeros a los que odian o envidian pero parece que en estas “señaladas fechas” no se puede decir. El espíritu bienqueda en realidad está mucho más extendido en Cádiz de lo que parece, por más que el humor negro y corrosivo, la sátira desalmada pudiera parecer que cuadra mejor con ese otro tópico tan extendido como falso: la gracia que hay en Cádiz. Entre buenistas y graciosos tienen sepultada la verdadera naturaleza de la ciudad que es el derrotismo, el comentario cáustico. Lo que ocurre es que la mayoría no se atreven a hablar de manera espontánea , ni en el trabajo, ni en los bares, ni en la escalera de casa ni, por supuesto, en las redes sociales. Es mejor quedar bien que decir la verdad, es mejor el comentario amable no vaya a ser que algún día precisemos de la ayuda del interpelado. El buenismo es una faceta del falserío, tan extendido desde hace un mes a esta parte en estos días que ¡por fin! acaban hoy.