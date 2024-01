Me resulta bochornoso el alcalde y su comitiva de pelotas en los camerinos y los pasillos del Teatro para hacerse fotos y grabarse imágenes con los carnavaleros. Esa sobreactuación, ese figureo , me parecen indignos. Digo más: creo que a Bruno , en el fondo, no le gusta, se le ve incómodo, fuera de sitio. Para qué hablar de concejales , asesores y llevadores de maletas riéndole las gracias al alcalde: qué duro es ganarse un salario a costa de los presupuestos. Para el Kichi era su sitio natural, donde se encontraba más en su salsa, el compadre con los intérpretes, las bromas con los autores, era su sitio, ni la política ni las instituciones ni nada, para el Kichi comparsilandia era su lugar y se notaba, no tenía que interpretar ningún papel, para bien o para mal, mejor comparsista que alcalde, también rodeado de pelotas, por supuesto.