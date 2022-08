Dicho lo anterior, no estaría de más regular el uso del transporte oficial con fines privados, no solo el de la Moncloa, también las ministras que se van de excursión con medios oficiales. Pero si bajamos un poco el punto de mira, los coches oficiales de Ayuntamientos y diputaciones se usan con fines partidistas. Miren ustedes lo que hace el Chaquetilla en sus viajes que parecen institucionales y en realidad son reuniones de partido. O fíjense ustedes en los coches de la Diputación. Por decir dos ejemplos. En EEUU los presidentes pagan el uso del Air Force One cuando van a actos de partido.