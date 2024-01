La semana que viene es la feria esa de turismo que llaman "Concejalia" porque sirve para que todos los concejalitos de España pasen unos días en Madrid a costa del erario. Típica escena de FRITUR es el concejal que llega a la una con las gafas de sol puestas después de una noche de juerga. En realidad FRITUR no sirve para nada, no se hacen negocios, no se promociona nada, es una pérdida de tiempo y de dinero público sin precedentes. Recuerdo una foto con alcaldes de la provincia donde estaban alcaldes de pueblos de dos mil habitantes a los que no irían ni los del pueblo de al lado, no diré el pueblo de la provincia para que no se me mosquee el personal, que además ahora tiene un alcalde periodista al que respeto mucho.