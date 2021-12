Extrañas modificaciones del PGOU

Se ha hecho la moratoria de las viviendas turísticas y ahora se emprende una para permitir el PVC en los exteriores de los edificios protegidos y la prohibición de las piscinas en las azoteas. Respecto al PVC lo primero que se me ocurre es : haberlo hecho antes y me hubiera ahorrado un dineral. La tercera parte de la rehabilitación del edificio donde vivimos se fue en madera y carpinteros. No me quejé porque lo consideraba una medida acertada. Me lo sigue pareciendo, a pesar de mirar a mi alrededor y ver aluminio por todos lados sin que la inspección municipal haga nada. El uso de madera tenía que ver con los materiales tradicionales, por eso me parece bien, por eso me parece mal el PVC. Si en el PGOU se determina incluso el colora de las fachadas, me parece absurdo que se permita el PVC, no sé este arranque desregulador en un Equipo de Gobierno que suele ser lo contrario.