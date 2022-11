Éxtasis de la ensaladilla

Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo no me encuentro muy bien. Resumen. Kichi confirma lo que ya sabíamos: que va a cumplir su palabra. De tan inusual que la mayoría no se lo creía, de ahí vienen las decenas de tapas de ensaladilla que he ganado en diferentes apuestas (por cierto, la de Las Banderas no está mal, con un langostino en el centro servida en una barquilla ). Con la marcha del Kichi y la desintegración de Podemos se diluye el efecto del 15M. Tiempo habrá de analizar el legado que deja. Por ahora darle la enhorabuena por hacer lo que nadie hace: dejar el poder. A Carlos Díaz le echaron los suyos y a Teófila la echó una alianza del PSOE y Por Cádiz Sí Se Puede después de un mal resultado electoral. Así que el único que lo deja por propia voluntad es Kichi.