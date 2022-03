Exhibicionismo en el 8M

Cada uno pone en las redes sociales aquello que quiere contar al que mira. Los hay que nos cuentan su vida, las fiestas a las que van, los viajes que hacen, le declaran amor a sus hijos o a sus parejas. Por supuesto la vida en las redes sociales siempre es de una felicidad abrumadora, todo es fantástico, nadie cuenta sus miserias ni sus frustraciones. Los menos nos cuentan las series o películas que han visto, algunos publican los libros que leen como recomendación para los amigos o para explicarnos los cultos que son. Hay también quien está todo el día con la tabarra de los libros que han escrito. Ahora con el carnaval hay algunos que nos cuentan las agrupaciones que han visto, otros las cuelgan . Hay quienes se hacen fotos con famosos y nos las muestran. Los políticos usan las redes para darse a conocer o para promocionarse. Algunos lo hacen para promocionar sus negocios, otros para enseñar cómo les va en el gimnasio. Todo me parece bien, allá cada cual, faltaría más. Es una forma de contar la versión que quieren que sepamos de la vida de cada quien.

Hay algunas mujeres a las que les gusta exhibir su cuerpo. Están contentas con lo que la naturaleza, la dieta y el gimnasio les ha proporcionado y se muestran orgullosas de ello, digamos que son las Cristina Pedroche de casapuerta. Están contentas con su cuerpo y lo muestran al público en diferentes posados. No les interesa contar si han escrito un libro o si han leído dos, prefieren mostrar su piernas. Me parece fantástico. Lo curioso es que haya algunas que tras su falta de pudor reaccionen luego cuando la gente se hace eco de su exhibicionismo: ¡machista!, ¡misógino! No nos hablan de Simone de Beauvoir, Camile Paglia, Lidia Falcón o cualquier mujer que haya escrito y defendido la igualdad entre hombres y mujeres. Cosifican a la mujer y luego se escandalizan.