Estaría bien que el Ayuntamiento nos explicase su cambio de postura con respecto al carril bici por las dunas de Cortadura. Ha pasado de que Martín Vila y Rocío Sáez fueran a la presentación del proyecto hace un año a una oposición frontal con insultos a Bruno García. ¿Por qué este cambio?¿no se dieron cuenta?¿Martín y Rocío no representaban al Ayuntamiento?¿no conocían el proyecto?¿fue solo una frivolidad? Cambiar de opinión no es nada malo, lo que es malo es no explicar el motivo.