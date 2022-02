Estatura ecuestre de Varela

Me parece bien que quiten de la plaza del Rey la estatua de Varela. Me parecía una exageración, hay muchos otros cañaíllas ilustres para tener ahí ese armatoste. Creo, además, que le afecta la Ley de Memoria Histórica. Es cierto que las dos laureadas las obtuvo por méritos de guerra antes de la Guerra Civil. Incluso él le puso una laureada a Franco que no ganó por acciones de guerra. Su carrera militar tuvo mérito, jugándose la vida hasta extremos suicidas. Dicho lo cual: dirigió una columna contra Madrid, fue un conspirador pertinaz contra la república, sufrió un atentado de Falange en Begoña, momento que Franco utiliza para mandarlo de Alto Comisario a Marruecos. Participa en muchas tropelías,, por supuesto. Según Angel Viñas recibió dinero de Inglaterra para que España no se uniese a Hitler en la Segunda Guerra Mundial.