El Estadio de Jorge Moreno

Ese Estadio que no le iba a costar ni un euro a los gaditanos según la machacona propaganda del PP en Onda Cádiz y en todos los medios, en época de Bruno como teniente de alcalde, por cierto. Diez millones al año en propaganda para mentir de manera descarada. Según la cuenta que hacen ahora los asesores áulicos del poder, seis millones va a costar si se vende todo lo vendible. 13 millones ha costado hasta el momento, que no se ha terminado de vender todo los vendible. 6 o 13, mentira y de las goradas que no iba a costar ni un euro. Mentirosos, aparte de trapaceros, que se llevan el dinero municipal por la cara.