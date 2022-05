Como ya dije, opino que el Gobierno hizo bien en investigar a aquellos que querían romper de manera ilegal la unidad de España. Quizás no los investigó bien o no a tiempo para evitar el bochorno de las urnas. Por supuesto, siempre y cuando contasen con la autorización judicial correspondiente. Cosa diferente es: ¿quién es esa entidad que dice que se han investigado 60 móviles?¿cómo lo saben?

Dicho lo anterior: qué raro resulta que ahora el Gobierno nos cuente que el presidente y la ministra Robles tenían sus móviles infectados. Ya no sabe uno si es verdad, si los gobernantes mienten o cuentan lo que conviene cuando conviene. Si fuera verdad lo importante es saber quién investigó esos móviles, si fue un gobierno como dicen los dueños del programa Pegasus o una entidad privada. El CNI no queda muy bien si no detectó esa intromisión o no supo evitarla.