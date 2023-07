La España de las piscinas. Por Fernando Santiago

En la película “El nadador” Burt Lancaster atraviesa un valle nadando de piscina en piscina, reflejo de la soledad y la miseria humanas. En Cádiz podría atravesar la provincia entera, fiel reflejo de lo que escribió Sergio del Molino en “La España de las piscinas”. Se ve que en un país seco, el ideal de cualquiera con un poco de dinero, es tener una casa con su parcelita y su alberca , aunque estemos en medio de una grave sequía. Tan es así que muchos gaditanos, que viven en una ciudad rodeada de mar, ansían irse de vacaciones con los niños a un chalet con piscina. Incluso la pareja trotskista devenidos en Teruel Existe se iban todos los veranos a Chiclana, se ve que las costumbres de la clase media aspiracional no conocen límites ideológicos. Esta obsesión alcanzó la ciudad de Cádiz en un ejercicio cateto: poner piscinas en las azoteas, algunas incluso mirando al mar. Viviremos una crisis climática pero a la gente le da igual usar miles de litros de agua potable en poner la barriga en remojo y que los niños se desahoguen, valga la paradoja. Otro ejemplo de contraste son los campos de golf. No tendremos agua para la ducha pero la provincia está llena de campos de golf que exigen más agua que cualquier cultivo de regadío. Algunos sueltan la mentira de que utilizan agua reciclada: mentira, en privado confiesan que el agua depurada huele mal y los señoritos que juegan al golf no soportan los malos olores. La mayoría tiran del suministro de agua potable o de algún acuífero que están dejando más seco que los de Doñana. Entre piscinas y golf consumen el agua de las duchas que usted y yo no nos vamos a poder dar. Falta que LLORECA promueva los aspersores de agua para bajar la temperatura . Eso por no hablar de que el 80% del agua consumida en España se dedica a la agricultura. Tener un país seco lleno de cultivos de regadío es tan paradójico como tener España llena de piscinas y de campos de golf. Si alguno ha hecho la Ruta 66 habrá visto cuando se acerca a Las Vegas primero la Presa Hoover y luego una central nuclear, ambas instalaciones para dar agua y luz a la ciudad del juego y al cinturón de campos de golf construidos en pleno desierto de Nevada. Si alguien sobrevolase con un dron la provincia vería uno detrás de otro los chaletes con piscina que tanto gustan a aquellos que hasta hace poco eran orgullosos hijos de la clase trabajadora y ahora son aspirantes a clase media, herederos de la mejoría de España, la mayoría con los niños en colegios religiosos votantes del PP y de Vox. No tendremos agua pero lo que son piscinas y gente paseando por el llamado “green” que no falten. Dicen que es una industria, alguna vez alguien debería recordarles en qué país vivimos.