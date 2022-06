Escritores. Por Fernando Santiago

Si ustedes le prestan atención a las casas que saca Ignacio Casas verán que en la mayoría no hay libros, salvo honrosas excepciones. La gente no lee, hay más escritores que lectores. . La excusa habitual es “yo es que lo leo en un dispositivo electrónico” . En el tren , el metro o el autobús no verá a nadie leer, todos juegan con su teléfono móvil. La librería Plastilina convocó a los escritores gaditanos y se apuntaron 60, una legión . Ni que decir tiene que es maravilloso que haya tanta afición a la escritura pero escritores que no leen es como futbolistas que no corren: deben tener un talento descomunal para resultar interesantes .Las redes sociales están plagadas de gente en autopromoción de sus libros, algunos hasta la extenuación. Así que según Ignacio, las bibliotecas han desaparecido .

He tenido la fortuna de haber conocido a los más importantes escritores gaditanos del siglo : Carlos Edmundo de Ory, Fernando Quiñones, Caballero Bonald y Rafael Alberti. Escribir bien es un talento del que te ha dotado la naturaleza , o la Divina Providencia para los creyentes .No es mi caso, así que envidio esta virtud de la única manera que se puede envidiar, de manera cochina. Ese talento debe ir acompañado de técnica y entrenamiento. En los periódicos hay gente que tienen una chispa especial. Le pasaba a Oscar Lobato, ahora un brillante escritor “el ayuntamiento carnal y no el de Carlos Díaz” escribió , hizo una maravillosa crónica sobre Salima Ghezali que no llegó a ver la luz. Carmen Morillo, “Palomada popular” tiene ese talento. Pedro Ingelmo hacía unos reportajes maravillosos. Juan Téllez, del que cuenta la leyenda que es capaz de escribir en varios ordenadores de manera simultánea, un Nacho Cano de la escritura. Me gusta mucho cómo escribe Tamara en este periódico como lo hacía Enrique Alcina, lo hacen muy bien Yolanda Vallejo, Chapu Apaolaza o Andrés G. Latorre en la competencia. Pepe Monforte tiene un estilo peculiar para hilar la actualidad con la gastronomía. De las nuevas generaciones lo hacía muy bien Dani Pérez. Y David de la Cruz, a mi juicio el mejor escritor de las jóvenes generaciones de periodistas, dicho con todo el respeto para el resto. Hizo en “El Independiente” y en “Cádiz Directo” reportajes memorables. Ahora ha sacado “Antes que vuelva a morir” basado de manera libre en la historia de Francisco Rendón, el relojero de la calle Pelota asesinado tras el golpe del 18 de julio. Escrito con la sensibilidad que caracteriza al autor, con una estructura narrativa en tres hilos temporales . La principal crítica que yo le haría, si me perdonan la osadía, es que se ha quedado corta. No cabe duda de que David de la Cruz tiene buena pluma.