Veo que no sé qué virgen va a ir al colegio de Las Esclavas y recuerdo cuando se cayó la capilla, iglesia o como se llamase ese edificio. Sigue la parcela (¿podríamos decir "pastilla"?) vacía. ¿Las antiguas alumnas que lloraron tanto el derrumbe no han puesto dinero?¿los papás y las mamás de tan beato colegio no han pagado para su reconstrucción?¿el resto de creyentes de la ciudad no se han rascado el bolsillo? Va a resultar que los católicos son tan agarraos como los musulmanes.