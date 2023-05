Circulan por ahí encuestas cocinadas en función de los intereses de quien paga, y más que se van a ver los próximos días. Una que, según parece, encargaron los de Ciudadanos que les da a ellos dos concejales, como no podía ser de otra manera. Y una que va a publicar un medio tras ardua negociación con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz para que "matice" los resultados en interés de Adelante Izquierda Gaditana. Se ve que la superioridad moral de la que alardean no es tal porque no tienen empacho en usar dinero público para beneficio particular. Me malicio hasta de dónde va a salir el dinero: veremos en ese medio publicidad sobre la limpieza. El que viva lo verá.