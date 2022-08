Empieza el baile. Por Fernando Santiago

He mirado los posos del café, la alineación de los astros, el horóscopo, el vuelo de las aves, he leído a Nostradamus y en ningún sitio he visto que el nombramiento de Juancho Ortiz como portavoz del PP en la Diputación tenga relación con su posible candidatura a la alcaldía de Cádiz. De hecho era portavoz adjunto así que lo natural es que ascienda en el escalafón una vez que Eloisa(como llamaba Emilio López a Loaiza) se haya ido a ese chiringuito llamado algo así como Instituto Andaluz de la Función Pública, supongo que uno de aquellos que el PP iba a suprimir al llegar al poder, ahora útil para quitarse de en medio al que fuera presidente de la Diputación y alcalde de San Fernando. Dicho todo lo anterior, dado el carácter conservador por partida doble del PP, lo normal es que Juancho sea el candidato a la alcaldía frente a la jugada más audaz de poner a Cossi. Sobre todo porque en el PP están convencidos de que el año que viene van a ganar las elecciones , expresado de otro modo: van a ser el partido más votado que sumados a los concejales que obtenga Vox llegarían a la cifra mágica de 14 concejales, si los partidos de la izquierda no lo remedian. Ante la ausencia de Barcia, los augures de turno no saben en quién confiar. Se viene un alud de encuestas para predecir lo que sea menester. En el PSOE comienzan las primarias a mediados de septiembre con la presentación de candidatos para votar en octubre. Se tendrá que retratar José Pacheco, veremos si Juan Carlos Ruiz Boix va a tener la capacidad de seducción o la fuerza para convencer al subdelegado del Gobierno para que dé el paso , con lo que tendría que abandonar la comodidad de su puesto e incluso su vivienda en Villanueva Golf. Caso contrario llegaría Oscar Torres, actual portavoz y secretario de organización de la Ejecutiva Local. En esto el PSOE es conservador también, ni se plantean la sorpresa. En Adelante Cádiz empezó el movimiento hace ya unos meses. Los de Ganar Cádiz, encabezados por el Viejo del Sombrero, quieren un proceso “participativo”, lo que quiere decir que se junten los presuntos afiliados de Adelante Andalucía y los propios para hacer lista y programa, es decir, colocar al equipo de viejas glorias de IU, el Club del Pensionista Estalinista y compañeros de viaje , que pretenden imponer por la puerta de atrás sus puntos de vista, con Martín Vila en la docencia. Parece que los de Adelante van a hacer sus propias primarias y luego a negociar con Ganar, una vez claro que José María González no va a concurrir por mucho que en las casas de apuestas de la ciudad se diga lo contrario, yo me ganaré unas cuantas tapas de ensaladilla, criptomoneda gaditana que cotiza al alza tras la reapertura del Labra.