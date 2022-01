Emnredados en el mismo debate desde hace 40 años

Desde que a principios de los 80 se creó la ponencia para la coordinación del planeamiento urbanístico de la Bahía, no hemos parado. Hemos generado la Mancomunidad, que no sirve para mucho, la sociedad del Cementerio Mancomunado y la depuradora conjunta de Cádiz y San Fernando. Tuviemos una entidad para gestionar parques periurbanos pero fracasó. Se intentaron coordinar algunas actuaciones municipales, pero al final no se pudo.