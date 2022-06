Emilio. Por Fernando Santiago

Conocí Emilio hace 45 años, cuando él formaba parte del coro de la iglesia de Santo Domingo. En aquel tiempo hacía la mili en el Mando Anfibio, como era tenor del coro, alguna vez llegó a cantar vestido de marinero. Bajo los auspicios del cura Eugenio, iban por Santo Domingo Paco Jácome, Antonio Cabrera, Téllez, Ildefonso Gómez, Santiago Jiménez, Quico y muchos otros. Hacían una revista a ciclostil llamada Chorus. De allí salió algún grupo musical como Sin Nombre, donde participaba Téllez, imagínense ustedes el resultado. Volví a coincidir con Emilio dos años después , él como corresponsal de Pueblo y yo de ABC, de la tribu gaditana eran Ángel Galán, Paco del Río, Sánchez Anes, Juman, Jesús del Río, Angelito Movellán, Pepe González, Agustín Merello, Higinio y algún otro. La única cerveza que me he tomado en mi vida fue por culpa de Emilio, estábamos esperando en San Juan de Dios la llegada de Plácido Fernández Viagas, a la sazón presidente de la preautonomía andaluza, fuimos al Pedrín, epicentro del periodismo gaditano, todos se pidieron una cerveza y a mí me dio vergüenza pedir una Coca Cola o un Fanta: el resultado fue un dolor de estómago brutal. Al poco Emilio fichó por el Diario gracias a Agustín y yo por la Diputación. Con el tiempo coincidimos en la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Cádiz, él como vicepresidente, donde ya había estado en la época de Evaristo Cantero, y yo de presidente. Las reuniones eran muy divertidas porque Emilio siempre tenía una anécdota que contar, un chascarrillo, un comentario “ese es un mangante vitaminado”, “trinconcete y cortadillo”, “¿ es de orden o de ideas?”. Siempre dispuesto a representar a la APC en cualquier acto o en diferentes reuniones de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. En 2009, con motivo del centenario de la Asociación de la Prensa, hablé con el almirante Constantino Pery Paredes, hijo de Pery Junquera y por aquel entonces jefe del Gabinete Técnico de la ministra de Defensa Carmen Chacón, para que nos concediese dos plazas en el trayecto del Elcano entre Marín y Cádiz, al regreso del crucero de instrucción del buque escuela. Solo fue posible una plaza y se la ofrecí a Emilio. Yo sabía que él la iba a disfrutar de manera especial por sus vínculos con la Armada. Me alegro mucho de aquella decisión. Su muerte dejó una huella grande en la ciudad que tanto amó y entre los periodistas gaditanos que tanto le quisimos. Todos guardamos en nuestra memoria frases suyas, anécdotas , recuerdos de su peculiar manera de hacer las cosas. Ahora le han dedicado una calle, que él llamaba “Carnota Soto Guerrero” en referencia al concejal del PP, ninguno de los dos está con nosotros.