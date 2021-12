Sobre el Emérito

Ya que la fiscalía ha exonerado a Juan Carlos de Borbón de cualquier delito, solo queda que la Fiscalía española en lugar de hacer política , haga su trabajo y anuncie que no ha encontrado delito alguno. En primer lugar la denunciante es una amante despechada que se ha quedado con 100 millones de dólares, respaldada por el excomisario Villarejo. Ese es el nivel. No digo que el comportamiento del anterior rey sea ejemplar, ni mucho menos.Digo, por ejemplo, que ese dinero que recibió no podía ser del AVE a La Meca por dos razones: sería la primera vez que paga el mismo que contrata y la adjudicación se hizo con posterioridad a la entrega del dinero. Ha tirado por tierra su legado y ha puesto en aprietos a su hijo y sucesor. Creo incluso que sería menester reformar la inviolabilidad de los actos del Rey en la Constitución. Digo más, no es urgente pero no estaría de más que en algún momento llegara la república, la forma de gobierno más razonable porque se elige a todos los gobernantes por los ciudadanos o sus representantes. Ya digo, no es urgente, hay cosas más urgentes y más importantes, España es una democracia plena hasta el punto de que está en el gobierno una organización de matriz comunista y no pasa nada.