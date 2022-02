Eléctrica de Cádiz me escribe

Me manda una carta un gachó o una gachí de Eléctrica de Cádiz cuyo nombre no se desvela, aunque viene firmada. Igual a quien la escribió le da vergüenza porque tras la firma no dice el nombre ¿será Cherra?¿será Albita?¿será el gerente? Un misterio. Quien sea que escribe no sabe escribir. La sixtaxis es un horror, lo que resulta preocupante porque tras los problemas de lenguaje se suele esconder desórdenes mentales. Un tipo que no sabe escribir es que no sabe pensar. Cuatro páginas para decir que va a subir la luz. Resumen. Después de un año en el que el precio de la energía se ha multiplicado por tres, Albita decidió que no se subiría el precio de la luz en Cádiz, con lo que la empresa se ha comido los 12 millones de beneficio que solía dar cada año, con el silencio de Endesa y Unicaja, socios minoritarios, igual a la espera de que haya que privatizar la empresa. Es lo que tiene poner a Alba del Campo cuyo único conocimiento de la materia es ser la amante de uno que manda, siento expresarlo con tanta crudeza.