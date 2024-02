Ahora los todólogos nos ilustrarán con sus profundos análisis sobre las elecciones gallegas. Yo no sabría añadir nada profundo y diferente. El PP no solo sacó mayoría absoluta sino que mejoró sus votos en cada provincia. El BNG sigue su ascenso y es el referente de la izquierda, con subidas en todas las provincias. El PSOE sube en Lugo y baja en las demás, quizás porque Lugo es el origen de su candidato. Fracaso importante del PSOE , triunfo del PP. ¿Tiene eso su fundamento en la política nacional? No sabría decirlo. No sé si el declive continuado del Partido Socialista tiene que ver con la Ley de Amnistía , con un candidato de escaso relieve o con qué asunto, porque hasta en la provincia de Pontevedra, donde pertenece la principal ciudad de Galicia , que gobierna el PSOE, Vigo, se ha pegado el mayor castañazo. Supongo que serán varios asuntos juntos. Se hinchó el globo de que el resultado iba a ser incierto no sé para que. Tezanos lo mejor que haría es irse a su casa, que ya tiene edad de cuidar nietos, así deja de hacer el ridículo.