Echamos de menos a Pacheco

La separación de Iglesia y Estado es un proceso iniciado , con altibajos, en la Ilustración. En España vimos como la Dictadura practicaba el nacional catolicismo, concordatos y privilegios a la Iglesia Católica. Ver a representantes ciudadanos en actos religiosos me da grima, no lo puedo remediar. Desde hace unos años se puso de moda visitar cofradías el día de su salida, una manera como otra cualquiera de chupar cámara mientras se molesta a quienes están preparando pasos y organizando cortejos.

El culmen del despropósito es la representante del Gobierno de España en la provincia, Blanca Flores, que se ha dedicado a visitar cofradías, con ramos de flores y vestida de negro. Como los gobernadores civiles durante la Ominosa. Como si el Gobierno fuera confesional católico. José Pacheco jamás fue, incluso los días de la patrona de la Guardia Civil no iba a la misa y se incorporaba después. El que piense que con eso gana votos se equivoca por completo. Siempre cito el caso de Anguita, que no iba a esas cosas y pasó de 9 a 18 concejales porque la gente aplaudía la coherencia. Recuerdo una pelea de Anguita con el obispo de Córdoba que terminó el dirigente de IU con una frase genial "usted no es mi obispo pero yo sí soy su alcalde".