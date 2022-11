Duras críticas al sectarismo y enchufismo del FIT

Alerta Germán Corona sobre la politización del Festival desde la llegada de los actuales directores, Isla Aguilar y Miguel Oyarzum, que sustituyeron a Pepe Bablé "vengo detectando que hay un viraje del festival alejándose de la pluralidad y un alto carácter político en su forma de ejecutarlo" incide el también director teatral "lo cierto es que el Ayuntamiento no se ha preocupado rendir cuenta y decir como se están haciendo las cosas" habla de un caso en concreto el del ex diputado de En Común-Podem , Marcelo Expósito "Marcelo Expósito ha participado de diversas maneras en los últimos tres años del FIT" y sobre la oferta escénica "el FIT se está caracterizando en los últimos tres años a que entre cualquiera" añade " la gran mayoría de espectáculos programados son fallidos" insiste "la mayoría de las propuestas no son teatro, son conferencias, está mas cercano a Alcances que al teatro, lo que menos hay es teatro".