Don sin din, puñetas en latín

El concejal de Patrimonio, Paco Cano, se dispone a desarrollar el enésimo plan de su vida, todos ellos sin dotación presupuestaria. Por planes no va a quedar, pero el patrimonio municipal sigue abandonado, tanto las murallas y baluartes que dependen del Ayuntamiento, como los monumentos, calles y plazas. Mucha palabrería para nada. Puertas de Tierra, San Roque, Santiago, completamente abandonados, lo que no impide que Cano afee al Gobierno que no arregla las murallas.