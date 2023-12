Diufaín contra el Papa en Isla Pasión

A partir de ayer, por tanto, la condición para poder impartirla es que quien la solicite no pretenda una bendición matrimonial y que el sacerdote no la dé durante una ceremonia religiosa ni en el contexto de una boda civil. El Vaticano invita a hacerlo en situaciones informales como un encuentro, la visita a un santuario o una oración de grupo.

Se trata de una decisión pastoral, no doctrinal. Pero, aunque no modifica la doctrina católica sobre la indisolubilidad del matrimonio ni sobre la unión de personas homosexuales, sí favorece una actitud amistosa y acogedora hacia estas personas para no crear discriminaciones injustas con católicos que soliciten bendiciones para su vida. El Vaticano aclara que quienes la solicitan son parejas que, “reconociéndose desamparados y necesitados de la ayuda de Dios, no pretenden la legitimidad de su propio status, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones, sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo”. “Son personas que, aunque estén en una unión que en modo alguno puede parangonarse al matrimonio, desean encomendarse al Señor y a su misericordia, invocar su ayuda, dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y de vida”, añade en su documento.