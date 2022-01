La Diputación compra el silencio de la oposición

Los grupos de la oposición en la Diputación, en lugar de hablar de cómo se gestiona la institución y de en qué se gasta el dinero, prefieren hablar de la reforma laboral o la situación sanitaria, de lo que no tiene competencias la Diputación. De las cosas que sí le competen, silencio. Todos cobran suculentas subvenciones que no justifican, todos tienen liberados por la cara que no hacen su trabajo. Un descaro muy grande. Silencio, se trinca.