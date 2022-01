Diego Boza en Radio Cádiz sobre las terrazas de La Viña

Todo el mundo sabe dónde trabaja Sara. Si a su madre le pasa algo o tiene algún problema van allí a buscarla. Hasta algunos clientes la han felicitado en ocasiones por su trabajo. Todo el mundo sabe dónde trabaja Sara menos la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. Porque Sara trabaja de cocinera, concretamente de ayudante de cocina, en un bar del centro de Cádiz. Pero Sara no tiene contrato. Como mucho, en verano, cuando la cosa se pone más tensa, su jefe le da de alta por un par de horas al día, aunque esos días puede llegar a echar más de doce horas, pero por si viene una inspección.

La Inspección nunca ha venido a su bar. Ni en verano, ni en invierno, cuando echa entre cuatro y seis horas sin contrato. No es que Sara sea especial. Hay muchas Saras en su calle. Y Sara no tiene más remedio que aceptar. Es lo que le queda para poder salir adelante. Desde que sufrió aquel ERE se ha buscado las papas como ha podido. En muchos casos friendo papas.

Con lo que saca y la pensión de su madre va tirando. Menos mal que no tuvo hijos. En realidad, tener, solo tiene a su madre y desde que le dio el ictus, le cuesta mucho trabajo caminar. Sara la pasea por las mañanas en su silla de ruedas. Van a la plaza y muchas veces su madre le pide ir a ver su Virgen de la Palma. Sara trata de evitar el camino, porque no quiere pasar por la puerta de su trabajo y porque la calle está tomada por las terrazas, cada vez más extendidas. Hace tres años que aprobaron la norma para limitarlas, pero nada. En aquella calle mandan los tipos como su jefe, los que se pasan las leyes por el arco del triunfo; afecten a los trabajadores o a los vecinos en silla de ruedas.

Por eso, a Sara se le revuelve el estómago cuando ve en la portada del Diario a su jefe llorar porque de las terrazas de la calle en la que trabaja dependen no sé cuántos empleos y no sé qué riqueza. Bueno, la riqueza sí la sabe. La de su jefe. Porque su empleo no existe. Y a Sara le produce arcadas que su precariedad, su necesidad sea el argumento que utiliza su jefe y los otros jefes de las otras tantas Saras que hay en Cádiz para chantajear al Ayuntamiento y exigir que aquello que debería ser común, como es la calle, sea solo para su negocio, solo para su riqueza.