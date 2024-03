Isabel Díaz Ayuso es lo peor de lo peor de la política española. Debería haber dimitido o haber sido removida de su cargo tan solo por haber dejado morir a 7.300 ancianos en las residencias sin permitirles una muerte digna en un hospital. Solo esa decisión la hace insoportable. Por no hablar de los beneficios de su hermano con las mascarillas.

Dicho lo cual, lo del Día del Hombre es una de las payasadas más grandes que ha dicho, y dice muchas. Le gusta llamar la atención y suelta cualquier ocurrencia como si fuera participante en cualquier tertulia de extrema derecha. Un personaje vomitivo. La igualdad entre hombres y mujeres es el gran cambio que se ha producido en la sociedad en las últimas décadas. Es un camino que no ha terminado: en primer lugar es muy importante garantizar la seguridad de las mujeres frente a acosos,abusos, agresiones y violaciones. Es lo más importante que está por delante. Por supuesto habrá otras cosas, no tengo claro lo de la brecha salarial, digan lo que digan las estadísticas, no conozco ningún caso donde por el mismo trabajo un hombre gane más que una mujer. Repito: por el mismo trabajo. Otra cosa es que haya muchas más mujeres en trabajos peor remunerados . En cambio, de los 20 jueces que se incorporan en la provincia, 15 son mujeres.