Despesque en Benalup

Como ya dijimos, la fiesta de Ángel León y sus amigos la hemos pagado entre todos, las comilonas y las cuchipandas, paga la Junta y paga la Diputación. El caso es que me pregunto yo ¿se hacen despesques en Benlup? Es mera ignorancia por mi parte. Yo creí que se hacían en las salinas y esteros de la Bahía, ahora se llevan el asunto a mitad del campo. Igual no he estado atento pero yo no he visto ningún despesque. El Chef del Mar tierra adentro, ese oxímoron.