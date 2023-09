Derrota del estalinismo

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Teresa Rodríguez y a los diputados de Adelante Andalucía que fueron purgados por la dirección de Izquierda Unida con el apoyo vergonzante de los grupos del Parlamento de Andalucía. Les quitaron la portavocía a pesar de ser mayoría, los expulsaron del grupo, les quitaron los recursos. Todo porque alguien en el PCA debió pensar que no podía permitir que Teresa se escapara a su control. En las siguientes elecciones perdieron las dos terceras partes de los diputados, IU solo tiene ahora a la portavoz, el resto son de Podemos. No solo pusieron en practica las más asquerosas tácticas estalinistas sino que además no les sirvió para nada.