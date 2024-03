Hacen mal las centrales sindicales en equiparar el derecho de huelga con el vandalismo y con las agresiones a la policía. Que ocho personas hayan sido procesadas por disturbios y violencia no tiene nada que ver con el derecho a secundar una huelga. Esa exaltación de la kale borroka me parece indecente, la haga CCOO o la Coordinadora esa que, hay que decirlo, no tiene ninguna representatividad. También me parece mal que políticos se solidaricen. Baste recordar que tres de los implicados están condenados por gravísimos delitos, lo que demuestra que aquello no tenía nada que ver con una huelga sino con algaradas de todo tipo. La gente debe recuperar el sentido común si quieren sintonizar con la mayoría de la población.