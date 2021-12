Dentro de un año los alquileres de Cádiz estarán al mismo nivel

Desde aquí te lo digo, Martín: una tapa de ensaladilla a que esta moratoria que con tanto bombo habéis vendido no va a servir para nada. Cero patatero. No van a bajar los precios del alquiler, no va a haber más viviendas en alquiler para los gaditanos, no van a dejar de irse los jóvenes. Mucho ruido y pocas nueces. Lo que tenéis que hacer es construir más viviendas en régimen de alquiler social, aunque habéis puesto al frente de PROCASA a una inútil.