Me encante esta expresión, utilizada por los concejales de Ganar Cádiz. Dejarse la piel, como si fueran vulgares ofidios. Hombre, en el caso de Martín podríamos decir que su esfuerzo ha sido grande por las responsabilidades que ha tenido, mayores en la última parte del mandato porque además de ser padre tuvo que simultanear su trabajo como profesor con su dedicación al Ayuntamiento, sin dedicación exclusiva. Tenía y tiene una idea de ciudad en la cabeza donde prima el transporte público, el uso de la bicicleta, la peatonalización. Lo habrá hecho más o menos rápido y con mayor o menor éxito, le queda por inaugurar la peatonalización de la plaza de España. Lo de Eva Tubío es de traca, un mamarracho como concejal de Cultura, sin pena ni gloria en Vivienda. Me da pena que Rocío Sáez no haya seguido, no ha encontrado una manera de llevar a cabo la inmensa tarea encomendada, además le costó resolver el contrato de limpieza viaria, solo conseguido al final. Rocío es periodista, esperamos verla en la profesión.