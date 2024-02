Decir cosas. Por Yolanda Vallejo

Ahora que nadie nos escucha le voy a contar algo. Usted sabe, igual que yo, que en esta ciudad somos de pontificar mucho porque lo llevamos en la masa de la sangre y porque estamos convencidos de que sabemos de todo y que de todo podemos opinar o, mejor dicho, sentar cátedra. Resulta sencillo: que hay que hacer una revisión del Carnaval, pues nada, pim pam, pim, pam… y en dos minutos, el carnaval arreglado. Que hay que solucionar la limpieza, el transporte, la vivienda, la cultura...lo que sea, lo solucionamos en menos que canta un gallo, porque hablar no cuesta dinero y de lo gratis es de lo que más entendemos. Y no es cuñadismo, -odio el término, pero como todo el mundo lo usa, no quería quedarme atrás- no me malinterprete, es simplemente, nuestra manera de ser y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Fíjese bien, en Cádiz la gente no es capaz de mantener una conversación -no digamos un debate, un análisis, ni siquiera un diálogo- con otra persona, la gente habla como si hablara en un púlpito o un estrado, y ni siquiera espera a que el de enfrente le conteste, entre otras cosas porque el de enfrente va a hacer lo mismo, soltar 'su verdad', sin intención alguna de recibir réplica o 'feedback', como dicen los modernos ahora. Así somos y así nos entendemos, o no. Claro, luego decimos que es muy difícil ponernos de acuerdo, sin tener en cuenta que estamos atentando contra los principios básicos de la comunicación. Solo hace falta ver un ratito un Pleno Municipal, si quiere un ejemplo de lo que estoy diciendo; cada uno a lo suyo, a decir 'su verdad' y a votar lo que ya traía votado desde el partido. Lo mismo usted cree que no, que en los plenos se debate y se reflexiona, pero no es así. En los plenos se discute, se reprocha, se critica y se acusa, pero nadie cambia de opinión ni de parecer, entre otras cosas, porque implicaría hacer un ejercicio de comprensión -en todos los sentidos- y eso no le interesa a nadie ni da 'likes' en las redes sociales.