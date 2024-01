Daniel López Marijuán sobre la modificación del contrato de limpieza

No, el problema principal de la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras urbanas (biorresiduos) no es técnico, jurídico ni económico, sino social: la implicación y el compromiso de la ciudadanía.No es un problema técnico porque tanto la recogida mediante el 5° contenedor como el sistema puerta a puerta funcionan en los sitios que llevan tiempo operando.No es un problema jurídico porque la ley de residuos obliga a ello, actualizando las ordenanzas municipales.Y no es un problema económico porque la Consejería de Medio Ambiente tiene en marcha programas de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades.Como implanten el 5° contenedor sin un programa potente de concienciación ciudadana y con control de usuario para el contenedor, el fracaso y el despilfarro están asegurados.Propusimos a la anterior corporación un programa piloto para la recogida puerta a puerta en un barrio del casco antiguo y en Puntales-Loreto: ni caso por parte de los 4 concejales de medio ambiente que se han sucedido en la concejalia. Se lo volvemos a ofrecer al Teruel, actual concejal.Y, por favor, que Diputación acelere el nuevo plan provincial de residuos, desde que nos reunimos en EL Madrugador, no hemos vuelto a tener noticias.