Daniel López Marijuán sobre el Eurovelo en Cádiz

Estoy en Camposoto, después de salir de Cádiz en bici por el Eurovelo y ahí van mis impresiones:- Se trata de una ruta innecesaria y prescindible, contando con el camino paralelo a la vía férrea de Cádiz a San Fernando.- Ya que está, hay que utilizarla, porque es un itinerario bellísimo, que permite acercar el Parque Natural a los gaditanos. A ver si de esta manera muchos capitalinos se enteran de que su término municipal termina en el Río Arillo, no en El Chato, como creía Kichi.- Es incomprensible que este istmo no esté incorporado al parque natural de la Bahía de Cádiz por empecinamiento de la Consejería de Medio Ambiente y de su junta rectora. La Red Natura 2000 exige que haya una continuidad entre tierra y mar, con interconexiones en ambos espacios.- La conexión con Cádiz es inaplazable, llegar a El Chato obliga a transitar en bici por una acera y por una carretera, además a contramano si vuelves a Cádiz.- El coste de mantenimiento de la ruta de madera va a ser brutal; ya está asomando la Urginea por las rendijas de los tablones. En la laguna estacional de Torregorda no han elevado el trazado, con lo que el encharcamiento es seguro.- Las barandillas del puente sobre el río Arillo ¡son de aluminio!. Qué poco gusto y criterio para elegir materiales. Tampoco se ha utilizado piedra ostionera para reforzar los márgenes del camino, sino una caliza blancuzca muy cristalina, que el tiempo no va a oscurecer.- Falta continuidad en el trazado, los ciclistas tenemos que echar pie a tierra más de 8 veces.- El deterioro del molino de mareas del río Arillo es brutal; ya deberían a no más tardar ponerse de acuerdo Costas, Ayuntamiento y Consejería para evitar su derrumbe. Tampoco han aprovechado el proyecto para rehabilitar la casa salinera de 3 Amigos, en ruina total.- Hay que poner dos puentes ciclopeatonales que conecten el eurovelo con la depuradora- salina Dolores y con el apeadero del trambahía.