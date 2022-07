Daniel López Marijuán sobre la gestión medioambiental del Ayuntamiento de Cádiz

La empresa municipal Aguas de Cádiz no puede ser la entidad que recauda la tasa de residuos, que ni siquiera es tal, sino una "prestación patrimonial de carácter público no tributaria".´ Los pagos no se debieran realizar a cuenta, sino ser abonos por tasa. Los ingresos devengados deberían calificarse como PPPNT en lugar de tasa.Es cuestionable que un servicio privado, como es Sufi Cointer reciba una tasa, cuando es una empresa privada.La Ordenanza Fiscal está totalmente obsoleta, así como continuar con un pliego de servicio ¡que caducó en 2016!, sin que el ayuntamiento de Cádiz haya sido capaz de elaborar uno nuevo. La Corporación no adjudicó ningún contrato a la sociedad municipal, Aguas de Cádiz, dado su carácter de medio propio, pero tampoco formalizó una encomienda o encargo para que la sociedad prestara este servicio. En el caso de que un Ayuntamiento exija y recaude el importe de la prestación patrimonial y una sociedad mercantil se limite a la mera prestación del servicio, la intervención de ésta es meramente instrumental, pues el usuario solo se relaciona con la Corporación; la sociedad factura al ayuntamiento el coste del servicio, pero no percibe cantidad alguna de los usuarios por la prestación del mismo. El cobro de la tasa se realizó antes de la notificación de las liquidaciones tributarias, que no se efectuó ni individual ni colectivamente.El ayuntamiento de Cádiz no tiene establecidos controles adecuados para determinar el saldo pendiente de liquidar, correspondiente a las relaciones económicas y financieras que mantiene con su sociedad dependiente Aguas de Cádiz, S.A.”. Según las Cuentas Anuales (CCAA) de 2019 de esta sociedad, la compañía mantenía una deuda con el Ayuntamiento por importe de 2.822.317 €,La información que comunicó la Intervención municipal con ocasión del cierre del ejercicio recogía un crédito a favor de la Corporación de 15.237.663 €, por lo que surge una diferencia no justificada de 12.415.346 €,No consta que se haya aprobado una normativa local que regule los plazos en los que la sociedad “Aguas de Cádiz S.A.” haya de remitir al Ayuntamiento los fondos recaudados por la tasa de RTRSU.El ayuntamiento de Cádiz debería establecer procedimientos con su sociedad Aguas de Cádiz S.A. que permitan cuantificar la deuda que la dependiente mantiene con su corporación matriz, tanto por la tasa de RTRSU como por el resto de conceptos resultantes de sus relaciones económicas recíprocas.Y todo ello, sin hacer frente a las nuevas obligaciones de la Ley de residuos, recogida separada de biorresiduos, plan municipal de gestión, ordenanzas fiscales actualizadas...