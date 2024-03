A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO. POR FERNANDO SANTIAGO

Hay veces que unas noticias se ponen en relación con otras y se ven las cosas de otra manera. Mientras el periódico publica fotos con cofrades llorando porque no sale su hermandad, el Banco de Alimentos lanza un mensaje de socorro porque se queda sin leche y sin otros productos de primera necesidad que servían a 23 mil personas. Según me cuentan, poner una cofradía en la calle cuesta un mínimo de 20 mil euros, entre flores, bandas de música, cera, cirios y demás, sin contar el gasto extraordinario para exornos y mejoras en eso que los cursis llaman “los titulares”, lo que vienen siendo los pasos de toda la vida, con sus imágenes correspondientes. Lo que para el conjunto de la Semana Santa de Cádiz puede llegar al millón de euros gastados este mismo año. El contraste entre las necesidades del Banco de Alimentos y los gastos de las cofradías debería ser insoportable para los verdaderos cristianos, saquemos de aquí los que ven la Semana Santa como folklore o tradición. La mayoría de los hermanos mayores e integrantes de las juntas de gobierno no comprenden que haya gente que llora cuando, dicen, pueden ir todo el año a rezar ante las imágenes por las que dicen sentir tanta devoción. Suelen ser, aseguran, los que más lloran los que solo van una vez al año a su hermandad , porque hasta dentro de un año no volverán a ir al templo, otro día hablamos de cumplir los preceptos de la religión que dicen profesar. Por otra parte, digo yo que según sus creencias la lluvia la ha mandado el dios en el que creen, por lo que no cabe llanto alguno, es un mandato divino, es la voluntad de su dios. A la vista de cómo se cumplen al milímetro las predicciones de la Agencia Española de Meteorología podrían haber donado al Banco de Alimentos el dinero que se iban a gastar para su procesión. Solo el pregonero de la Semana Santa de este año ha promovido una donación de leche, junto con la Fundación Amancio Ortega. Según parece el cambio de la normativa a la hora de repartir fondos europeos por parte del Ministerio prima a las unidades familiares con niños a la hora de recibir una tarjeta monedero, con lo que mil personas que viven solas van a ver mermadas las prestaciones de las entidades que se dedican a ayudar a los desfavorecidos, los parias de la tierra. Mientras tanto los concejales del Ayuntamiento siguen con su carrusel de visitas a las cofradías, el alcalde con una cámara de Onda Cádiz detrás, gastan un dinero en chaqués para lucirse ante la gente , unos alquilados en Isi, otros comprados por esos tenientes de alcalde que tienen dos sueldos, el que les paga el Ayuntamiento con el subterfugio de “media dedicación”, que posibilita recibir otro en el sector privado.