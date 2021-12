Cumbre comunista

No debería causar revuelo que la vicepreisenta del Gobierno de España y el Jefe del Estado Vaticano tuvieran una audiencia, sino fuera ella militante del Partido Comunista y el el máximo representante de la Iglesia Católica, aparte de que ella carece de competencias en materia de las relaciones Iglesia-Estado. No sé si Yolanda Díaz adoptará la imagen guay de Valencia sobre los derechos LGTBI, el matrimonio homosexual, la libre determinación de género, la eutanasia, el aborto y la separación entre Iglesia y Estado. No sabemos si le dirá que son inadmisibles los privilegios de la Iglesia, que no es de recibo que el Estado recaude y garantice las aportaciones a la Iglesia diocesana, que no se puede aceptar que el Estado financie a los curas castrenses o la presencia de la Iglesia en los hospitales, que no se puede admitir que miles de millones de dinero público vayan a centros educativos religiosos. No está claro nada más que la propaganda que se hace ella, como es habitual, y que Bergoglio no tiene nada ni de comunista ni de progresista. Un papa más.