Cumbre en Ginebra

Como la copla aquella , creo que de Los Cubatas: "Ronald Reagan y Gorbachov, terminarían borrachos, en la cumbre de Ginebra". Algo así les va a pasar a Santos Cerdán y Puigdemont. Aparte del cachondeo: me parece indecente que las decisiones sobre la política del Gobierno de España y del Parlamento Español se decidan en un país extranjero, encima con un verificador. Es repugnante. No me extraña que no quieran dar el nombre y que el PSOE se niegue a dar explicaciones, saben que están cometiendo una inmoralidad.